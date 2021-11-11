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Уровень коллективного иммунитета в России на сегодняшний день составляет 48,4%

11 ноября 2021 09:30
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Уровень коллективного иммунитета в России на сегодняшний день составляет 48,4%

Уровень коллективного иммунитета в России на сегодняшний день составляет 48,4% – это мало с точки зрения перспектив достижения в ближайшее время показателей, необходимых для выработки коллективного иммунитета в масштабах страны. Все, у кого нет медицинских противопоказаний к вакцинации, должны это сделать. Об этом заявила представитель Роспотребнадзора Наталья Пшеничная в эфире телеканала "Россия-24".

По данным оперштаба, накануне в стране был зафиксирован максимум смертей от ковида за всю пандемию – 1 239. При этом суточная заболеваемость оказалась чуть больше 38 тысяч.

Теги: Вакцинация Коронавирус

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