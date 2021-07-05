Я нашел ошибку
Главные новости:
Движение перекрыли по обеим полосам.
Сход селя произошел в районе поселка Гизель-Дере на федеральной трассе Джубга - Сочи
Медик подчеркнул, что иммунизация работает лишь в том случае, когда привиты не менее 60 % населения. Он уверен, что это единственный способ победить пандемию.
Николай Ренц сравнил коронавирус с рекой, населенной крокодилами
Ее состояние оценивается как удовлетворительное, отметил источник.
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова госпитализирована с коронавирусной инфекцией
В Самаре заболели 84 человека.
Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции
Мехди Зеффан вернулся в расположение клуба из сборной.
Защитник "Крыльев Советов" Мехди Зеффан рассказал о своей свадьбе и интересе к "Крыльям" в Африке
В 2021 году запланированы выплаты 67 врачам и 25 фельдшерам.
В этом году впервые медицинские сестры региона получают выплаты по программе «Земский фельдшер»
Ей было 78 лет.
Умерла известная итальянская актриса, певица, телеведущая Рафаэлла Карра
Учитывая эпидемиологическую обстановку как в России в целом, так и в Самарской области, Роспотребнадзор не рекомендует проводить массовые мероприятия в очном формате.
Дмитрий Азаров провел заседание оперативного штаба СО
Наверх
Самара  +19 °C, Тольятти  +17 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 73.35
-0.27
EUR 87.03
-0.04
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Самаре открылась фотовыставка ОНФ «Завораживающая Антарктида» 
Самарцев приглашают к участию в фестивале скандинавской ходьбы «Золотые Жигули»
Состоится пешеходная экскурсия «Звёзды кинематографа в Самаре»
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Июль 2021
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова госпитализирована с коронавирусной инфекцией

5 июля 2021 20:59
144
Ее состояние оценивается как удовлетворительное, отметил источник.

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова госпитализирована с коронавирусной инфекцией, ее состояние оценивается как удовлетворительное. Об этом сообщили в понедельник ТАСС в окружении омбудсмена.

"Уполномоченный по правам человека госпитализирована с диагнозом коронавирусная инфекция, находится на лечении под наблюдением врачей, чувствует себя удовлетворительно", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что работа в аппарате Москальковой ведется по плану.

 

Фото:   Артем Геодакян/ТАСС

Теги: госпитализация коронавирус Татьяна Москалькова

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
По словам врача, в большинстве случае головная боль при коронавирусе умеренная или сильная и длится от трех до пяти дней, она ощущается с обеих сторон головы.
05 июля 2021, 22:43
Врач рассказал об отличиях обычной головной боли от «короновирусной» 
По словам врача, в большинстве случае головная боль при коронавирусе умеренная или сильная и длится от трех до пяти дней, она ощущается с обеих сторон головы. Здравоохранение
2
В Самаре заболели 84 человека.
05 июля 2021, 20:45
Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции
В Самаре заболели 84 человека. Здравоохранение
140
В Москве началось исследование «Спутника V» для подростков
05 июля 2021, 12:54
В Москве началось исследование «Спутника V» для подростков
В течение всего периода дети будут под постоянным наблюдением врачей. Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
207
В центре внимания
Карта жителя Самарской области теперь и в Instagram
5 июля 2021  11:29
Карта жителя Самарской области теперь и в Instagram
272
В Самаре переименуют остановку Улица Энтузиастов»
5 июля 2021  10:34
В Самаре переименуют остановку «Улица Энтузиастов»
280
«Ласточка» между Тольятти и Самарой будет ездить до 31 августа
5 июля 2021  09:43
«Ласточка» между Тольятти и Самарой будет ездить до 31 августа
333
В Самарской области за сутки на 4 июля выявлены 191 заболевших коронавирусом
4 июля 2021  13:12
В Самарской области за сутки на 4 июля выявлен 191 заболевший коронавирусом
593
Сейчас главная задача – качественно выполнить работы текущего года.
2 июля 2021  20:17
В Жигулёвске Дмитрий Азаров провёл совещание, посвящённое качеству благоустройства общественных пространств
4706
Весь список