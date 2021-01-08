Умер бывший следователь Петр Трибой, расследовавший убийство Листьева

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Бывший следователь Генеральной прокуратуры России Петр Трибой, расследовавший убийство тележурналиста Владислава Листьева, ушел из жизни, передает ТАСС. Об этом в пятницу сообщил депутат Государственной думы Александр Хинштейн.

"Печальная весть. Скончался мой друг Петр Трибой, некогда один из самых принципиальных следователей Генпрокуратуры, расследовавший многие громкие дела, в том числе убийство В. Листьева", - написал Хинштейн в Twitter.

В беседе с ТАСС он уточнил, что причиной смерти стало воспаление легких, вызванное коронавирусом. "Умер вчера поздно вечером в больнице. Смерть связана с поражением легких, коронавирус", - сообщил Хинштейн. Он добавил, что, скорее всего, похороны будут на следующей неделе.

Трибой был следователем по особо важным делам Генеральной прокуратуры РФ. С октября 1997 года по сентябрь 2000 года он возглавлял расследование уголовного дела об убийстве Листьева. Он был третьим следователем, который возглавил следственную группу по этому делу. Как и другим, Трибою неоднократно угрожали и даже подожгли дверь квартиры.

Трибой родился в июле 1956 года. В следствии он начал работать с 1980 года. С 1989 по 1991 год был следователем, старшим следователем по особо важным делам Главного следственного управления МВД СССР, с 1991 по 1995 - Следственного комитета МВД России, а с 1995 по 2000 год - следователем по особо важным делам Генеральной прокуратуры России.

В 2001 году он ушел из Генпрокуратуры в адвокаты.