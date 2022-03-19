Ученые выяснили, что собаки способны определять ковид по запаху со 100% точностью

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Новое исследование medRxiv доказывает, что собаки могут безошибочно выявлять COVID-19 у инфицированных пациентов.

Участниками исследования стали 335 добровольцев. При этом у 143 пациентов были выявлены характерные ОРВИ и COVID-19 симптомы, а у 192 человек симптомов не наблюдалось. В последствии лишь у 109 человек из всего числа добровольцев по результатам ПЦР-тестирования подтвердился COVID-19.

Кроме образов со слизистых для ПЦР-теста пациенты также сдали образцы своего пота. Именно по ним собаки определяли наличие вируса в организме.

В результате исследования было выявлено, что собаки в 97% были точны в выявлении вируса у пациентов с симптомами и в 100% — у пациентов без. На 92,5% мохнатые помощники были точны в выявлении добровольцев, которые не были инфицированы COVID-19.

По словам кинологов, основная их задача сейчас научить собак в дальнейшем обнюхивать уже самих людей, а не их пот. Это будет необходимо, чтобы использовать удивительную способность собак для массового предварительного тестирования на COVID-19 в аэропортах, вокзалах, на культурных и спортивных мероприятиях, пишет Обозрение.