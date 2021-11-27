У жителя Германии выявили новый штамм коронавируса "омикрон"

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Новый штамм коронавируса "омикрон" выявлен у жителя Германии, который вернулся из ЮАР, о чем можно говорить "с высокой долей вероятности". Об этом сообщил в субботу министр по социальным вопросам земли Гессен Кай Клозе, передает ТАСС.

"Инфицированный изолирован", - написал он в Twitter, отметив, что окончательные результаты анализов еще не готовы.

В пятницу Всемирная организация здравоохранения обозначила штамм В.1.1.529, обнаруженный на юге Африки, греческой буквой "омикрон". В ее заявлении также говорилось, что у этого варианта коронавируса "имеется большое число мутаций, ряд которых вызывает обеспокоенность".

Фото: EPA-EFE/FRIEDEMANN VOGEL/ТАСС