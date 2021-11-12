Я нашел ошибку
Главные новости:
Профилактические рейды ГИБДД состоятся в ноябре в Тольятти
Профилактические рейды ГИБДД состоятся в ноябре в Тольятти
"АвтоВАЗ" приостановил до понедельника сборку автомобилей на всех трех производственных линиях
"АвтоВАЗ" приостановил до понедельника сборку автомобилей на всех трех производственных линиях
В Самаре в качестве возможного единого пункта вакцинации рассматривают Дворец спорта
В Самаре в качестве возможного единого пункта вакцинации рассматривают Дворец спорта
Армен Бенян рассказал, вышла ли Самарская область на плато по заболеваемости коронавирусом
Армен Бенян рассказал, вышла ли Самарская область на плато по заболеваемости коронавирусом
В Самаре решили продлить маршрут трамвая №7
В Самаре решили продлить маршрут трамвая №7
Вакцинироваться ради поездок на поезде готовы 8% непривитых, ради перелетов — 9%
Вакцинироваться ради поездок на поезде готовы 8% непривитых, ради перелетов — 9%
Спектакль Самарского театра оперы и балета "Бал-маскарад": три национальные оперные премии "Онегин"
Спектакль Самарского театра оперы и балета "Бал-маскарад": три национальные оперные премии "Онегин"
АВТОВАЗ проведет собеседование о приеме на работу
АВТОВАЗ проведет собеседование о приеме на работу
Наверх
Самара  +1 °C, Тольятти  0 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 71.2
0.51
EUR 81.66
-0.13
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Самарцев пригласили присоединиться к песенному флешмобу «Синий платочек»
Дмитрий Азаров поздравил сотрудников и ветеранов органов внутренних дел РФ с профессиональным праздником
В Кинеле благодаря сотрудниками следственного управления дети-сироты получили жилье
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные

У заболевших коронавирусом женщин увеличивается частота прерываний беременности

12 ноября 2021 09:18
328
У заболевших коронавирусом женщин увеличивается частота прерываний беременност

У заболевших коронавирусом женщин увеличивается частота прерываний беременности, и этот факт уже доказан. Об этом заявил главный внештатный специалист Минздрава России по акушерству Роман Шмаков.

По его словам, также коронавирус может провоцировать задержку развития плода или нанести серьезный вред здоровью новорожденного ребенка, особенно в случае его рождения раньше срока, передает Радио Маяк.

Специалист обратил внимание и на то, что антитела привитой женщины передаются ребёнку. Благодаря этому новорожденные защищены от вируса во время родов и в период лактации, что жизненно важно, подчеркнул Шмаков.

Теги: Коронавирус

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В Самаре в качестве возможного единого пункта вакцинации рассматривают Дворец спорта
12 ноября 2021, 11:54
В Самаре в качестве возможного единого пункта вакцинации рассматривают Дворец спорта
Среди претендентов на проведение массовой вакцинации также значатся выставочный центр «Экспо-Волга» и медицинский колледж имени Ляпиной. Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
42
Армен Бенян рассказал, вышла ли Самарская область на плато по заболеваемости коронавирусом
12 ноября 2021, 11:38
Армен Бенян рассказал, вышла ли Самарская область на плато по заболеваемости коронавирусом
За последнюю неделю общее количество вновь появляющихся пациентов наконец-то стабилизировалось. Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
62
Вакцинироваться ради поездок на поезде готовы 8% непривитых, ради перелетов — 9%
12 ноября 2021, 11:29
Вакцинироваться ради поездок на поезде готовы 8% непривитых, ради перелетов — 9%
На этой неделе о возможном введении системы QR-кодов в поездах и самолетах сообщило сразу несколько авторитетных изданий. Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
89
В центре внимания
Армен Бенян рассказал, вышла ли Самарская область на плато по заболеваемости коронавирусом
12 ноября 2021  11:38
Армен Бенян рассказал, вышла ли Самарская область на плато по заболеваемости коронавирусом
88
В Самаре решили продлить маршрут трамвая №7
12 ноября 2021  11:32
В Самаре решили продлить маршрут трамвая №7
100
В Самаре утвердили новые тарифы на отопление
12 ноября 2021  10:58
В Самаре утвердили новые тарифы на отопление
241
В этом году в Самаре преобразились свыше 66 км дорог
12 ноября 2021  10:28
В этом году в Самаре преобразились свыше 66 км дорог
153
В Самаре в 2022 году перестанут ходить трамваи по улице Галактионовской
12 ноября 2021  09:25
В Самаре в 2022 году перестанут ходить трамваи по улице Галактионовской
184
Весь список