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У заболевших коронавирусом женщин увеличивается частота прерываний беременности, и этот факт уже доказан. Об этом заявил главный внештатный специалист Минздрава России по акушерству Роман Шмаков.

По его словам, также коронавирус может провоцировать задержку развития плода или нанести серьезный вред здоровью новорожденного ребенка, особенно в случае его рождения раньше срока, передает Радио Маяк.

Специалист обратил внимание и на то, что антитела привитой женщины передаются ребёнку. Благодаря этому новорожденные защищены от вируса во время родов и в период лактации, что жизненно важно, подчеркнул Шмаков.