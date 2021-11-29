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У людей, ранее перенёсших COVID-19, есть повышенный риск заражения новым штаммом "омикрон"

29 ноября 2021 09:14
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У людей, ранее перенёсших COVID-19, есть повышенный риск заражения новым штаммом "омикрон"

У людей, ранее перенёсших COVID-19, может быть повышенный риск заражения новым штаммом коронавируса "омикрон". Об этом сообщила Всемирная организация здравоохранения со ссылкой на предварительные данные. В ВОЗ отметили, что более подробная информация будет доступна в ближайшие дни и недели. В организации подтвердили, что используемые сейчас ПЦР-тесты способны выявлять инфицирование новым штаммом.

Ранее ВОЗ подчеркнула, что "омикрон" недостаточно изучен, и пока рано делать выводы о том, что он может быть опаснее варианта "дельта". При этом там напомнили, что вакцины имеют решающее значения для снижения смертности и тяжести болезни.

Напомним, в конце ноября специалисты сообщили о выявлении в Ботсване и ЮАР нового штамма коронавируса. ВОЗ на чрезвычайном заседании в пятницу признала новую мутацию, названную "омикрон", вызывающей озабоченность.

В ЮАР зарегистрировали около ста заражённых. Несколько заболевших – в Гонконге, Израиле, Австралии и ряде стран Европы. Израиль, ЕС и ряд других стран ввели запрет на въезд из части африканских государств и из Гонконга. Как заявил накануне представитель Роспотребнадзора Камиль Хафизов, в России заражений омикрон-штаммом коронавируса не выявлено, передает Радио Маяк.

Теги: Коронавирус

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