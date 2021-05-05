Центр им. Чумакова доказал эффективность вакцины против полиомиелита в качестве средства борьбы с коронавирусом

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Федеральный научный центр исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени М. П. Чумакова доказал эффективность вакцины против полиомиелита в качестве средства борьбы с коронавирусом, передает ТАСС.

Об этом в среду сообщил директор центра, член-корреспондент Российской академии наук Айдар Ишмухаметов в эфире программы "Вести" на телеканале "Россия-1".

"Мы дали <...> добровольцам живую вакцину от полиомиелита и в результате этого получили резкое снижение заболеваемости [коронавирусом] в данной группе. Этот вопрос мы доказали", - сказал он.

"Мы оставили его [вопрос эффективности прививки от полиомиелита как средства борьбы с коронавирусом] пока в стороне как, скажем так, скоропомощностной вариант", - добавил Ишмухаметов.

Глава Центра сообщил ТАСС, что в наблюдательном исследовании приняло участие более 600 человек в Кирове.