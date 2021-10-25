Три истории пациентов самарского ковидного госпиталя

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В Самарской области растет количество заболевших и госпитализируемых с диагнозом COVID-19. Регион находится в пятерке лидеров по стране со сложной эпидемиологической обстановкой. Ежедневно выявляются около тысячи новых случаев заболеваний. 7876 пациентов сейчас госпитализированы, более 74% - средней тяжести, больше половины - на кислороде.

Ольга Маркина в сентябре попала с коронавирусом в больницу №6 в Самаре. Сегодня она уже проходит реабилитацию в санатории. Но дни, проведенные в больнице, не забыть никогда, признается Ольга:

"Мне в жизни очень везет на людей. Рядом всегда находятся сильные, мудрые, готовые поддержать в любую минуту, люди. Ковидный госпиталь шестой городской больницы ни на минуту не позволил утратить веру в доброту и профессионализм людей. Врачи обходят палаты не менее двух раз в день, всегда подробно расспрашивают о состоянии, рассказывают о результатах исследований и анализов. Внимание и терпение порой приходится находить для самых капризных пациентов.

Медсестры и медбратья работают легко и с юмором, чего сложно достичь в больничной обстановке. После десятков систем и уколов начинаешь ценить лёгкую руку и быстроту движений. Они же первые могут оценить ухудшение состояния пациентов и вызвать бригаду реаниматологов.

Отдельное спасибо за нелегкую работу санитарочкам. Вот где приходится засунуть свою брезгливость куда подальше и выполнять работу с состраданием и любовью к людям. Когда постоянно выносят судно, забирают мусор, а в палате регулярно убираются, хочется искренне поблагодарить санитарок за их нелегкий труд.

Душой ковидного госпиталя шестой больницы смело можно назвать заведующую буфетом Светлану Михайловну. Человек-солнце и человек-праздник. Она абсолютно всех помнит по именам, запоминает детали болезни, интересуется реабилитацией, всегда находит слова поддержки, умеет подобрать нужный совет. Она согревает пациентов своей безграничной материнской любовью. Светлана Михайловна - человек, который умеет создать домашний уют даже в больнице.

Не зря говорят, что у Бога нет других рук, кроме наших. Медицинский персонал в период пандемии - это руки и сердца Бога. Сложность и ответственность их работы сложно измерить и сравнить с чем-либо. Они сохраняют главную ценность - человеческую жизнь".

Наталья Турбина попала в самарский ковидный госпиталь из Большеглушицкого района. Думала, что болезнь обойдет ее стороной, и все время откладывала прививку, о чем на больничной койке сильно жалела:

" Меня, тяжело больную, привезли на скорой. Ковидная пневмония нарастала стремительно, под конец пребывания первой недели в госпитале мое состояние резко ухудшилось. Температура упорно держалась на отметке 39 и выше, силы оставляли. Пришедшие в палату реаниматологи, оценили состояние как критическое и повезли в реанимацию.

Было панически страшно. В голове только одна мысль: реанимация - значит конец? У меня двое мальчишек-школьников, в 34 года не время думать о смерти, а тут такое…

На инвалидном кресле меня привезли в реанимацию, подключили к кислороду, начали интенсивное лечение. В реанимации манипуляций с пациентами гораздо больше. Каждый день берется кровь на анализ, на месте делают рентген, УЗИ, постоянно мониторят пульс, сатурацию, кровяное давление.

Медперсонал ее поддерживал, как мог. Передавали приветы от близких и слова любви.

А рядом, в этой же палате, умирали люди. Не смогли спасти бабулю. А потом мужчину средних лет. Я плотно зажмуривала глаза и старалась продышать тот момент, когда безжизненные тела заворачивали в простыни и вывозили на каталках в коридор... И в этом аду работают люди, спасая наши жизни из последних сил.

В реанимации я провела семь суток. Там, на границе жизни и смерти, нет ощущения времени, остается только надежда.

Когда я стала потихоньку приходить в себя, то почувствовала страшный голод. Сердобольная нянечка накормила меня помело. Мне наконец-то страстно захотелось жить и быстрее обнять своих близких.

С прививкой тянуть не буду. Сделаю через полгода после болезни - после анализа на С-реактивный белок и уровня антител в крови".

Для Елены Любимцевой коронавирусная история началась с началом сентября. Она попала в ковидное отделение 6 городской больницы Самары. Состояние тяжелое. И если бы не врачи, медсестры и санитарки, которые лечат не только делом, но и словом, выкарабкаться было бы сложно, говорит Елена:

" Моим лечащим врачом была Светлана Викторовна - молодая, добрая, отзывчивая врач, поддержку которой я чувствовала каждый день. Ни одного грубого слова я не услышала - ни от врачей, ни от медсестёр. Работы со мной было много, так как с каждым днём мое состояние становилось все хуже и хуже. Я смогла выжить во многом благодаря профессионализму Светланы Викторовны. Именно она вытащила меня с того света. То, что я сейчас снова могу быть полноценным человеком, быть рядом со своими детьми и родными, это полностью ее заслуга.

Я безмерно благодарна медсёстрам и младшему медицинскому персоналу, которые работают на износ, у них практически нет выходных. Уставшие и без сил, но по любой просьбе подходят, выслушают и помогут.

Особенно мне хочется поблагодарить кухонного работника Светлану Михайловну, которая всегда поддерживала и своим «командным» голосом стимулировала к жизни и движению".

После выписки пациенты ковидных госпиталей могут праздновать второй день рождения. Болезнь меняет жизнь на до и после, признаются они. После того, как побывал в «красной зоне», на многое смотришь по-другому, более внимательно относишься к своему здоровью. И здесь уже не возникает сомнений – делать прививку или нет.

Эффективность вакцинации подтверждает статистика. Среди вакцинированных заболевает чуть более 2% человек. И болеют они в большинстве своем легче непривитых. Врачи призывают, не ждать и вакцинироваться от коронавируса, чтобы как можно скорее сформировать коллективный иммунитет и защитить от коварного вируса себя и близких.

Фото: pixabay