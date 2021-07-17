Третья волна коронавируса в Росси в разгаре

132

Она будет активной еще минимум три месяца, сообщил ТАСС врач-вирусолог Евгений Тимаков. Медик отметил, что эта волна в России протекает активнее, чем в других странах – летальность почти в 30 раз выше. Ранее директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус заявил, что мир находится на начальном этапе третьей волны пандемии коронавирусной инфекции.

По данным на 16 июля, с начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 189 млн человек, более 4 млн умерли. В России, по данным федерального оперштаба, зарегистрировано 5 млн 909 тыс случаев заражения, выздоровели 5 млн 300 тыс человек, скончались свыше 146 тыс.