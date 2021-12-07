Терапевт перечислил показания для вызова скорой помощи при COVID-19

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Руководитель телемедицинской службы цифрового медицинского сервиса «Доктор рядом», врач-терапевт, кардиолог Сергей Панов рассказал «Известиям», при каких симптомах коронавирусной инфекции стоит обратиться в скорую медицинскую помощь.

По словам врача, COVID-19 чаще всего сопровождается такими симптомами, как ухудшение общего самочувствия, повышение температуры тела, кашель (сухой или с небольшим количеством мокроты), одышка, утомляемость, ощущение заложенности в грудной клетке, другие катаральные и респираторные симптомы: боль в горле, насморк, отсутствие обоняния и вкуса, признаки конъюнктивита, боль в мышцах, головная боль, диарея, тошнота, рвота, учащенное сердцебиение и др.

При этом есть ряд симптомов, при которых стоит незамедлительно обратиться в скорую помощь. Среди них: повышение температуры выше 38 градусов; невозможность сбить жар препаратами НПВС (нестероидные противовоспалительные средства), например «Парацетамолом»; внезапная одышка при небольших физических нагрузках при условии, что ранее таких симптомов не наблюдалось (особенно у молодых людей во время спортивных тренировок, если ранее одышки не было); снижение сатурации кислорода (насыщение крови кислородом) менее 95%; снижение уровня сознания, потеря сознания.

Кроме того, опасными симптомами являются также нестабильные показатели кровообращения (например, низкое давления — менее 90 на 60 или высокое давление — свыше 180 на 110); кровь при кашле, боль в грудной клетке при одышке; давящие боли в грудной клетке, которые ощущаются в левой части тела; потеря ориентации в пространстве и времени.

Обратить внимание на самочувствие также стоит при появлении таких признаков, как асимметрия лица, затруднение речи, онемение в руке или ноге, нарушение координации, внезапная слабость. Это всё могут быть признаки острого нарушения мозгового кровообращения (инсульт).

При этом пациентам с факторами риска хронических неинфекционных заболеваний и в том числе пациентам старшей возрастной группы (60+) с признаками респираторного заболевания необходимо вызывать «скорую» незамедлительно, пишут "Известия".