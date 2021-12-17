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Темпы прироста новых случаев штамма коронавируса "омикрон" в мире пугают своей опасностью и риском. Об этом заявила РИА Новости глава Роспотребнадзора Анна Попова. Она упомянула о стремительном развитии ситуации в Великобритании, в Африке, где уже больше 75% выявляемых случаев ежедневно приходится на "омикрон". То же самое наблюдается в Южной Африке.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что в России выявлены уже 25 случаев инфицирования омикрон-штаммом. Выступая в Госдуме, она также сообщила, что из-за распространения штамма "омикрон" могут быть скорректированы сроки прохождения ревакцинации.

Страны, где он уже распространен, предлагают делать вторую прививку, не дожидаясь шести месяцев. При этом вице-премьер не исключила, что срок действия сертификата вакцинированного в дальнейшем может быть продлён. Сейчас его выдают на год.