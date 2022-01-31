Строителям новой станции метро в Самаре разрешили работать ночью

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Строителям новой станции метро в Самаре разрешили работать в ночное время суток. Для этого в 63 регионе внесли изменения в закон о тишине.

Точнее он называется "Об обеспечении тишины и покоя на территории Самарской области". Информация о коррективах в этом нормативном акте появилась на официальном сайте Минстроя Самарской области. Известно, что решение приняли из-за строительства заключительной станции метро на первой ветке — "Театральной".

Напомним, что закон о тишине в Самарской области действует с 2018 года. Теперь же шуметь строителям разрешается при условии, что звук не будет выше допустимой нормы.

Новая ветка метро увеличит пассажиропоток на 30%. Также был определён подрядчик, который будет заниматься корректировкой проекта первой очереди метрополитена. На торги подала заявку компания ООО "Волгатрансстрой-проект". Согласно контракту, подрядчик сделает работы по цене 100 956 миллионов рублей.

Земляные работы на новой станции «Театральная» начались 25 января 2022 года. Самарский блогер показал с высоты птичьего полета, как ведутся работы на месте будущего метро, пишет ГТРК Самара.