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Стартовали консультации россиян по вопросам иммунизации вакциной "ЭпиВакКорона"

7 апреля 2021 09:11
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Стартовали консультации россиян по вопросам иммунизации вакциной ЭпиВакКорона"

Роспотребнадзор сегодня начинает консультировать россиян по вопросам иммунизации вакциной "ЭпиВакКорона". Об этом сообщили в ведомстве.

Сотрудники Единого консультационного центра будут рассказывать о принципах работы вакцины, показаниях и противопоказаниях к вакцинации, особенностях ее применения и других вопросах.

Роспотребнадзор напоминает, что главной и самой эффективной защитой от COVID-19 является вакцинация. Сейчас в России зарегистрированы три вакцины: "Спутник V" от Центра им. Гамалеи, "Эпиваккорона" разработки центра "Вектор" Роспотребнадзора, а также "Ковивак", созданная Центром им. Чумакова, передает Радио Маяк.

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