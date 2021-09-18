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Стало известно, кому ревакцинация от COVID-19 может понадобиться досрочно

18 сентября 2021 09:53
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Стало известно, кому ревакцинация от COVID-19 может понадобиться досрочно

Кандидат медицинских наук, иммунолог Николай Крючков рассказал, опасно ли проходить ревакцинацию от COVID-19 ранее, чем через полгода после первой прививки, и в каком случае это может быть необходимо. Об этом сообщает «радио Sputnik».

Крючков отметил, что по рекомендации Минздрава России проходить повторную вакцинацию от коронавирусной инфекции можно через шесть месяцев после первой прививки. Это оптимальный срок, который опасно пропускать, подчеркнул врач.

«Я не рекомендую тянуть больше семи месяцев, потому что есть риски: у значительного процента людей, примерно у трети, антитела либо сразу не вырабатываются в нужном количестве, либо их уровень быстро падает», — заявил Крючков.

Он добавил, что торопиться с ревакцинацией не следует. По словам иммунолога, вреда это не принесет, как и не окажет положительного влияния на иммунитет.

При этом, он отметил три случая, когда ревакцинацию следует сделать досрочно. Первый — предстоящая поездка в страну с неблагополучной эпидемиологической ситуацией; второй, когда досрочная ревакцинация может оказаться необходима людям преклонного возраста, третий — пациентам с иммунными заболеваниями.

Ранее стало известно, что ревакцинация, проведенная раньше срока, чревата сильными побочными эффектами, сообщает Газета.Ру.

Теги: вакцинация коронавирус

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