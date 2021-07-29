Стало известно, где выявлены новые заболевшие коронавирусом в Самарской области

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Как сообщает оперштаб, на 29 июля в регионе подтверждено 412 случаев новой коронавирусной инфекции:

- 168 в г. Самара

- 77 в г. Тольятти

- 20 в г. Кинель

- 13 в г. Чапаевск

- 12 в г. Сызрань

- 11 в г. Новокуйбышевск

- 10 в г. Отрадный

- 7 в г. Жигулевск

- 7 в Хворостянском районе

- 6 в г. Октябрьск

- 6 в Большеглушицком районе

- 6 в Волжском районе

- 6 в Кинель-Черкасском районе

- 6 в Ставропольском районе

- 5 в Богатовском районе

- 4 в Камышлинском районе

- 4 в Кошкинском районе

- 4 в Красноярском районе

- 4 в Нефтегорском районе

- 3 в г. Похвистнево

- 3 в Большечерниговском районе

- 3 в Елховском районе

- 3 в Клявлинском районе

- 3 в Красноармейском районе

- 3 в Сергиевском районе

- 3 в Челно-Вершинском районе

- 2 в Безенчукском районе

- 2 в Борском районе

- 2 в Исаклинском районе

- 2 в Похвистневском районе

- 2 в Шенталинском районе

- 1 в Алексеевском районе

- 1 в Кинельском районе

- 1 в Пестравском районе

- 1 в Приволжском районе

- 1 в Шигонском районе

382 человека обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 30 человек выявлено при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.



Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 75396 случаев коронавируса.



Скончались 2610 человек (нарастающим итогом), в том числе

женщины 57, 69, 82 лет, мужчина 64 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой системы;

женщина 50 лет, страдавшая заболеванием эндокринной системы;

женщины 58, 84 лет, страдавшие онкологическим заболеванием;

мужчина 54 лет, страдавший заболеванием печени;

женщины 73, 84 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем;

Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 81,74, по стране - 107,52.

Коэффициент летальности в области - 3,46, в стране - 2,52.