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Стало известно, где выявлены новые заболевшие коронавирусом в Самарской области

29 июля 2021 13:50
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Стало известно, где выявлены новые заболевшие коронавирусом в Самарской области

Как сообщает оперштаб, на 29 июля в регионе подтверждено 412 случаев новой коронавирусной инфекции:
- 168 в г. Самара
- 77 в г. Тольятти
- 20 в г. Кинель
- 13 в г. Чапаевск
- 12 в г. Сызрань
- 11 в г. Новокуйбышевск
- 10 в г. Отрадный
- 7 в г. Жигулевск
- 7 в Хворостянском районе
- 6 в г. Октябрьск
- 6 в Большеглушицком районе
- 6 в Волжском районе
- 6 в Кинель-Черкасском районе
- 6 в Ставропольском районе
- 5 в Богатовском районе
- 4 в Камышлинском районе
- 4 в Кошкинском районе
- 4 в Красноярском районе
- 4 в Нефтегорском районе
- 3 в г. Похвистнево
- 3 в Большечерниговском районе
- 3 в Елховском районе
- 3 в Клявлинском районе
- 3 в Красноармейском районе
- 3 в Сергиевском районе
- 3 в Челно-Вершинском районе
- 2 в Безенчукском районе
- 2 в Борском районе
- 2 в Исаклинском районе
- 2 в Похвистневском районе
- 2 в Шенталинском районе
- 1 в Алексеевском районе
- 1 в Кинельском районе
- 1 в Пестравском районе
- 1 в Приволжском районе
- 1 в Шигонском районе
382 человека обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 30 человек выявлено при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.

Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 75396 случаев коронавируса.

Скончались 2610 человек (нарастающим итогом), в том числе
женщины 57, 69, 82 лет, мужчина 64 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой системы;
женщина 50 лет, страдавшая заболеванием эндокринной системы;
женщины 58, 84 лет, страдавшие онкологическим заболеванием;
мужчина 54 лет, страдавший заболеванием печени;
женщины 73, 84 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем;
Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 81,74, по стране - 107,52.
Коэффициент летальности в области - 3,46, в стране - 2,52.

Теги: заболеваемость коронавирус

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