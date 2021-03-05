"Спутник V" занимает второе место среди вакцин по числу одобрений на применение от регуляторов

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Российская вакцина от коронавируса "Спутник V" занимает 2-е место среди вакцин по числу одобрений на применение от регуляторов, передает ТАСС. Об этом сообщается в Twitter создателей вакцины.

"Спутник V" в настоящее время является второй по популярности в мире вакциной от коронавируса по числу одобрений от регуляторов", - говорится в сообщении.

Первое место занимает препарат британско-шведской компании AstraZeneca, а третье - вакцина производства американской компании Pfizer.

Авторитетный медицинский журнал The Lancet в начале февраля опубликовал результаты третьей фазы клинического исследования вакцины "Спутник V", подтверждающие ее высокую эффективность и безопасность. Эффективность препарата составляет 91,6%, среди добровольцев старше 60 лет - 91,8%. Антитела к коронавирусу после вакцинации "Спутником V" были обнаружены у 98% добровольцев.

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