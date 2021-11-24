Спрогнозирован пик четвертой волны коронавируса

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Нейросеть с вероятностью 93% спрогнозировала дату четвертой волны коронавируса в России – ее пик придется на 22 декабря. После этой даты число новых зараженных вновь пойдет на спад, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании Promobot, которая разрабатывает искусственный интеллект для роботов.

Тесты проходили на основе данных о росте и спаде заболеваемости COVID-19 в России и других странах, а также статистики вакцинации.

В компании предупредили, что прогноз может корректироваться: пик может наступить на несколько дней раньше.