Я нашел ошибку
Главные новости:
Были определены 1 002 победителя.
Состоялся первый этап викторины "Вакцинация - это жизнь!"
Мужчины на такси направлялись из Самары в Сызрань.
Тольяттинские полицейские изъяли 100 свертков с героином у пассажиров такси
"Крылья Советов" готовятся к игре с "Нижним Новгородом"
"Крылья Советов" готовятся к игре с "Нижним Новгородом"
В Самарскую область поступили новые партии вакцин от гриппа
В Самарскую область поступили новые партии вакцин от гриппа
Чаще всего ввод QR-кодов одобряют на массовых мероприятиях, реже всего — в непродовольственных магазинах
Чаще всего ввод QR-кодов одобряют на массовых мероприятиях, реже всего — в непродовольственных магазинах
Стартовал областной онлайн-фестиваль «Самая спортивная онлайн-мама»
Стартовал областной онлайн-фестиваль «Самая спортивная онлайн-мама»
Россияне хотят работать контролерами QR-кодов
Россияне хотят работать контролерами QR-кодов
8,1% вакансий в Самаре в ноябре предлагают сотрудникам удалённую занятость
8,1% вакансий в Самаре в ноябре предлагают сотрудникам удалённую занятость
Наверх
Самара  -7 °C, Тольятти  -8 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 74.83
1.38
EUR 84.17
1.4
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Самарский зоопарк отметит "Всемирный день домашних животных"
Праздничные новогодние представления для детей в Кремле отменены из-за ковида
Организаторы и члены попечительского совета викторины «Вакцинация – это жизнь» ответили на главные вопросы мероприятия   
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные

Спрогнозирован пик четвертой волны коронавируса

24 ноября 2021 11:38
179
Спрогнозирован пик четвертой волны коронавируса

Нейросеть с вероятностью 93% спрогнозировала дату четвертой волны коронавируса в России – ее пик придется на 22 декабря. После этой даты число новых зараженных вновь пойдет на спад, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании Promobot, которая разрабатывает искусственный интеллект для роботов.

Тесты проходили на основе данных о росте и спаде заболеваемости COVID-19 в России и других странах, а также статистики вакцинации.

В компании предупредили, что прогноз может корректироваться: пик может наступить на несколько дней раньше.

Теги: Коронавирус

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Пункт вакцинации в Самарской научной библиотеке продолжает свою работу.
24 ноября 2021, 13:34
Пункт вакцинации в Самарской научной библиотеке продолжает свою работу
Напомним, что его двери открыты до 20:00. Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
91
Еще 1 201 житель Самарской области заболел коронавирусом
24 ноября 2021, 13:20
Еще 1 201 житель Самарской области заболел коронавирусом
Кроме того, за истекшие сутки 33 пациента умерли и 987 выздоровели. Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
142
8 из 10 привитых от коронавируса россиян готовы к ревакцинации
24 ноября 2021, 12:18
8 из 10 привитых от коронавируса россиян готовы к ревакцинации
Однозначно готовых к ревакцинации среди мужчин больше, чем среди женщин: 50% против 42% соответственно. Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
148
В центре внимания
Еще 1 201 житель Самарской области заболел коронавирусом
24 ноября 2021  13:20
Еще 1 201 житель Самарской области заболел коронавирусом
160
Кривая пошла вниз: за сутки 1 529 жителей Самарской области заболели коронавирусом
23 ноября 2021  13:38
Кривая пошла вниз: за сутки 1 529 жителей Самарской области заболели коронавирусом
474
В Самаре откроется новый пункт вакцинации от COVID-19
23 ноября 2021  13:30
В Самаре откроется новый пункт вакцинации от COVID-19
513
Дмитрий Азаров повысил выплаты молодым медикам за выбор особо востребованных специальностей
23 ноября 2021  13:28
Дмитрий Азаров повысил выплаты молодым медикам за выбор особо востребованных специальностей
597
25 ноября в Самаре пройдет автоматизированное распределение свободных мест в детсадах
23 ноября 2021  12:37
25 ноября в Самаре пройдет автоматизированное распределение свободных мест в детсадах
428
Весь список