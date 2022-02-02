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Со 2 февраля все учреждения дополнительного образования Самарской области переходят на дистанционное обучение

2 февраля 2022 12:55
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Со 2 февраля все учреждения дополнительного образования Самарской области перейдут на дистанционное обучение

«Со 2 февраля до особого распоряжения на дистанционный формат обучения переходят все учреждения дополнительного образования Самары. Изменения касаются как групповых, так и индивидуальных занятий», - подчеркнула Глава Самары Елена Лапушкина.

Такое решение было принято на городском штабе по профилактике распространения новой коронавирусной инфекции, который прошёл 1 февраля. Общеобразовательные учреждения принимают решения о переходе на дистант самостоятельно в зависимости от эпидемиологической обстановки. В настоящий момент на карантин закрыто 14 самарских школ полностью и 1629 классов - как по причине ОРВИ, так и из-за случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.

С учетом увеличения числа заболевших почти в 2,5 раза за последнюю неделю особое внимание уделяется контролю соблюдения социальной дистанции и масочного режима в торговых, офисных центрах, банках и в общественном транспорте. Вплоть до остановки движения при отказе пассажиров использовать средства индивидуальной защиты. Продолжается контроль соблюдения самоизоляции больными, которые находятся на амбулаторном лечении с диагнозом Covid-19.

Берегите себя и своих близких! Напоминаем, что в городе имеется достаточное количество вакцин для вакцинации и ревакцинации.

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