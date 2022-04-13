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Случаев заболевания новыми вариантами штамма коронавируса «омикрон» в России не зафиксировано, заявила "Интерфаксу" представитель Роспотребнадзора Анна Черкашина. Она отметила, что повышенное внимание к обнаруженным в Южной Африке и Европе вариантам омикрона ВА.4 и ВА.5 связано с их потенциальной возможностью уходить от иммунного ответа уже переболевших коронавирусной инфекцией.

Черкашина добавила, что на сегодня в международной базе геномов представлено примерно 20 образцов для каждой линии из Южной Африки, а также единичные образцы из стран Европы. Пока роста заболеваемости в этих регионах не отмечается, уточнила специалист.