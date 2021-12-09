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Слабость и усталость – главные симптомы омикрон-штамма COVID-19. Об этом заявила замдиректора по клинической работе Московского НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Габричевского Роспотребнадзора, доктор медицинских наук Татьяна Руженцова.

Кроме того, по её словам, большинство пациентов жалуются на температуру. При болезни она может быть как ниже +38°С, так и выше. Также у пациентов появляются головные боли, снижение аппетита и кашель, сказала Руженцова РИА Новости.

Ранее сообщалось, что у заболевших новым штаммом детей врачи всё чаще выявляют сыпь. Этот симптом проявляется в 15% случаев. Новый штамм коронавируса "омикрон" был выявлен в ноябре на юге Африки. По мнению экспертов, он может оказаться более заразным, чем остальные варианты.