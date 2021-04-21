Ситуация с коронавирусом в мире все хуже.

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По данным Всемирной организации здравоохранения, количество заражений растет седьмую неделю подряд.

В России тоже цифры чуть подросли. Четыре их пяти завозных случаев – через Турцию, – сообщила врач-инфекционист, замдиректора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что ситуация с распространением коронавирусной инфекции в Москве ухудшилась в последние 2-3 недели. Столица находится на первом месте в России по количеству заразившихся коронавирусом. Всего в городе выявлено 1 068 048 случаев заражения, умерли 17 754 пациентов, передает Радио Маяк.

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