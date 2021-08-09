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Симптомы постковидного синдрома могут появиться даже через несколько месяцев

9 августа 2021 10:44
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Симптомы постковидного синдрома могут появиться даже через несколько месяцев

Симптомы постковидного синдрома могут появиться даже через несколько месяцев после выписки из больницы. Об этом заявила РИА Новости замдиректора по клинической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Антонина Плоскирева.

Постковидный синдром развивается от трех до 24 недель после острой фазы или выписки из больницы. Наиболее часто симптомы постковидного синдрома отмечаются спустя четыре недели",- сказала она.

Плоскирева уточнила, что у пациентов, которые переболели COVID-19 бессимптомно, постковидный синдром может проявиться спустя месяц.

Теги: коронавирус постковидный симптом

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