55

Врач из Южно-Африканской Республики Анжелик Кутзее перечислила британскому изданию The Telegraph симптомы омикрон-штамма, передает РИА Новости.

По словам специалиста, подозрения о том, что патоген вновь мутировал, возникли из-за участившихся визитов больных с необычными проявлениями COVID-19. В частности, это были молодые люди, жаловавшиеся на сильное чувство усталости, а также шестилетний ребенок с учащенным пульсом и высокой температурой (при этом спустя два дня ему стало значительно лучше).

Вместе с тем ни у кого из заболевших не наблюдалось потери вкуса или обоняния.

"Их симптомы были весьма отличны от тех, с которыми я сталкивалась раньше, и проявлялись в легкой форме", — отметила председатель Медицинской ассоциации республики.

Всего около двух десятков пациентов Кутзее с симптомами нового вида инфекции получили положительный результат теста на COVID-19. В основном это здоровые мужчины, чувствовавшие сильную усталость. Порядка половины из них не прививались.

Как пишут зарубежные СМИ, в ЮАР зарегистрировали около ста зараженных. Несколько заболевших есть в Гонконге, Израиле, Бельгии, Чехии, Германии, Великобритании, Италии, Австралии, а также, предположительно, в Нидерландах и Австрии. Все эти случаи — завозные.