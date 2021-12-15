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Штаммы коронавируса "омикрон" и "дельта" могут одновременно проникать в клетки организма человека, что потенциально способно привести к появлению новой, еще более опасной разновидности вируса. Об этом заявил главный специалист американской фармкомпании Pfizer – Пол Бертон.

"Научные исследования в Южной Африке показывают, что люди, особенно с ослабленной иммунной системой, могут заражаться сразу двумя вирусами", – сказал врач, слова которого приводит газета Daily Mail.

По мнению опрошенных изданием экспертов, оба штамма могут поражать одну и ту же клетку и таким образом мутировать, однако вероятность подобного развития событий оценивается как крайне незначительная.

Отмечается, что за время пандемии коронавируса были выявлены три случая так называемой рекомбинации штаммов, которые в итоге не способствовали возникновению новой мутации и не вызывали новую вспышку инфекции, передает Радио Маяк.

Фото: pixabay.com