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Штамм коронавируса "омикрон" гораздо опаснее для маленьких детей

17 января 2022 09:30
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Штамм коронавируса "омикрон" гораздо опаснее для маленьких детей

Штамм коронавируса "омикрон" гораздо опаснее для маленьких детей, так как у них он вызывает бронхит с тяжелыми осложнениями, рассказал РИА Новости врач-инфекционист Андрей Поздняков.

По его словам, этот штамм очень легко размножается в бронхах и намного хуже в легких, по сравнению с "дельтой". Это говорит о том, что он вызывает бронхиты, а не пневмонии. Для взрослых это, скорее, хорошо.

С детьми, особенно раннего возраста, ситуация противоположная. Они оказались в зоне риска потому, что "омикрон" вызывает другое поражение дыхательной системы. При этом речь идет даже о самом обычном бронхите, а не только на фоне COVID-19, – пояснил Поздняков.

По данным Минздрава, среди заболевших коронавирусом 15% – дети.

Теги: Коронавирус

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