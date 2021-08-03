Штамм "дельта" не может считаться полноценным вирусом COVID-19

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Штамм коронавируса "дельта" не может считаться полноценным вирусом COVID-19, – заявил "Интерфаксу" руководитель Екатеринбургского НИИ вирусных инфекций "Вектор" Роспотребнадзора Александр Семенов.

При этом, по его словам, вирус также нельзя сравнивать с ветрянкой – до оспы ему далеко, но в целом, он заразнее, чем классический вариант, уточнил инфекционист.

Он пояснил, что штамм лучше и быстрее проникает в клетки, что делает его в несколько раз более заразным по сравнению с уханьским вариантом. Течение заболевания после смены классического штамма на "дельту" стало схожим с течением ОРВИ, оно становится более гриппоподобным, отметил Семенов.

После вакцинации от COVID-19 штаммом "дельта", по его словам, могут заболеть люди с ослабленным иммунитетом.