Схема ревакцинации подростков от коронавирусной инфекции еще требует изучени

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Схема ревакцинации подростков от коронавирусной инфекции еще требует изучения. Но, вероятнее всего, она будет такой же, как и для взрослого населения, заявил ТАСС директор Центра имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.

Согласно методическим рекомендациям Минздрава, до достижения необходимого уровня коллективного иммунитета сейчас ревакцинация или вакцинация после перенесенного заболевания проводится через шесть месяцев.

Так называемая "рутинная", то есть плановая вакцинация предполагает проведение процедуры раз в 12 месяцев, пояснил учёный.

Напомню, что накануне замдиректора Центра имени Н. Ф. Гамалеи Денис Логунов сообщил, что вакцина от коронавируса для подростков получила регистрацию в России. Она состоит из двух компонентов, которые вводятся с интервалом 21 день.

Препарат создан на той же платформе, что и хорошо зарекомендовавшая себя в более чем 70 странах вакцина "Спутник V", которой в мире привито уже более 170 миллионов человек. Подобрана полностью безопасная доза для детей – пятая часть от взрослой дозы.

Как отметил Логунов, дети переносят такую дозировку очень хорошо. Сейчас стартовала третья фаза исследований препарата.