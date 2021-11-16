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Сертификаты вакцинации от COVID-19 могут дополнить фотографиями их получателей

16 ноября 2021 13:07
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Сертификаты вакцинации от COVID-19 могут дополнить фотографиями их получателей

Сертификаты вакцинации от COVID-19 могут дополнить фотографиями их получателей — такая инициатива обсуждалась в Минцифры, выяснили «Известия».

Как рассказал высокопоставленный федеральный чиновник, она призвана сократить очереди в общественных местах, где скоро массово начнут требовать QR-коды, — так проверяющим не придется сличать данные сертификатов с паспортами, пояснил источник. Подобная мера действительно может сделать проход по QR-кодам удобнее, согласны эксперты. При этом они считают, что это может оживить интерес к Единой биометрической системе, в которой собраны заверенные фотографии россиян. Правда, фото вряд ли спасут от подделок QR-кодов, добавляют специалисты.

Сейчас QR-код не содержит персональных данных (на устройстве проверяющих отображаются первые буквы фамилии, имени и отчества того, кому он оформлен). То есть сличать сертификат с паспортом необходимо, отмечает источник «Известий». С появлением фотографии эта необходимость отпадет, считает он. Правда, по его словам, вопрос об источнике фото пока открыт. Возможно, это будет фотография, добавленная на «Госуслуги» пользователем, то есть фактически селфи. Также возможна схема, при которой к сертификату будет прилагаться фотография из Единой биометрической системы (ЕБС) — как и «Госуслуги» она поддерживается «Ростелекомом» и сейчас используется банками для удаленной идентификации клиентов.

Теги: Вакцинация Коронавирус

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