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Сертификаты переболевшего в России будут выдавать по антителам

14 декабря 2021 09:30
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Голикова заявила, что сертификаты переболевшего в России будут выдавать по антителам

Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что люди с положительными ПЦР-тестами смогут сдать анализы на антитела, чтобы получить документ переболевшего коронавирусом. Об этом она сообщила на заседании в Госдуме, передает РИА «Новости».

При этом количество антител учитываться не будет, только отрицательные и положительные результаты теста, подчеркнула Голикова.

«При совпадении положительного ПЦР-теста и данных о наличии антител, полученных сейчас, гражданину будет выдаваться соответствующий документ о том, что он переболел, и срок действия этого документа будет устанавливаться на год», — добавила она.

Ранее Голикова заявила, что правительство России подготовило план по противодействию распространения штамма «омикрон».

Новый штамм COVID-19 B.1.1.529 был обнаружен в ноябре на юге Африки, его уже выявили в нескольких европейских странах, а также в Гонконге, Израиле и Австралии. По мнению экспертов, он опасен тем, что имеет «чрезвычайно большое количество мутаций».

Теги: Коронавирус

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