Сергей Миронов: Принуждение к вакцинации в Якутии создает почву для массовых протестов 

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Решения якутских властей, касающиеся вакцинации от коронавируса, являются правовым беспределом и способом пополнить бюджет за счет граждан, считает председатель партии «Справедливая Россия – За правду» Сергей Миронов. Подобные меры недопустимы ни в регионах, ни на федеральном уровне, принуждение к вакцинации провоцирует серьезные социальные риски, указал лидер «СР».

Ранее власти Якутии заявили о введении обязательной вакцинации от COVID-19 в соответствии с постановлением главного санитарного врача республики. Правда, на волне общественного резонанса, чиновники в своих заявлениях заменили «обязательную» вакцинацию на «массовую».

«От замены слов суть решения не меняется. Постановлением местного Роспотребнадзора за отказ от вакцинации вводятся административные санкции, включая штрафы для граждан в 15-40 тысяч рублей, для работодателей – 200-500 тысяч рублей. И я пока не вижу сообщений о том, что это решение отменено, хотя оно абсолютно незаконно, – говорит Сергей Миронов. – И по Конституции, и по федеральному законодательству вакцинация является добровольной, при отказе от нее граждане не обязаны писать объяснительные и тем более платить штрафы. Это полный правовой беспредел местных чиновников! Надо посмотреть, а все ли сами власти сделали для противодействия эпидемии. Как у них с тестированием, с соблюдением ограничительных мер? Или они просто решили свою ответственность перебросить на граждан и заодно пополнить бюджет за их счет? Вот такими затеями сами власти и создают почву для массовых социальных протестов!»

Нельзя допустить подобных принудительных и карательных мер – ни в регионах, ни на федеральном уровне, подчеркнул Сергей Миронов, обратив внимание на еще одну профильную инициативу правительства.

«Под шумок новостей из Якутии правительство внесло в Госдуму законопроект о включении вакцинации от коронавируса в Национальный календарь профилактических прививок. Мы внимательно изучим инициативу: не является ли она федеральной версией якутских экспериментов. Вакцинация важна, - прекрасно, что она остается доступной и бесплатной в России. Но она не должна стать способом поборов, принуждения или ущемления социальных и трудовых прав людей», – убежден лидер «СР».

Фото: Pixabay.com