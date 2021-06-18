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Сейчас covid-19 чаще заболевают люди от 20 до 49 лет

18 июня 2021 10:59
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Сейчас covid-19 чаще заболевают люди от 20 до 49 лет

Заболеваемость коронавирусом растёт особенно быстрыми темпами в трёх регионах – в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

По её мнению, это связано с тем, что люди нарушают санитарно-эпидемические нормы. Попова также отметила, что Россия, не допустив третьей волны COVID-19 весной, сейчас столкнулась с новыми мутациями. Число инфицированных индийским штаммом выросло за последние две недели.

По данным главного санитарного врача, сейчас чаще заболевает трудоспособное население – от 20 до 49 лет, люди старшего возраста заражаются меньше – среди них больше вакцинированных.

Между тем Сергей Собянин сообщил, что "Москва находится очень близко к временным, но жёстким решениям в связи с ростом числа заболевших коронавирусом. Мэр столицы отметил, что решение об обязательной вакцинации сотрудников сферы обслуживания было непростым, передает Радио Маяк.

Фото: Pixabay.com

Теги: заболеваемость индийский штамм коронавирус

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