Сегодня в регионе принимаются все необходимые меры профилактики распространения коронавируса

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Сегодня в регионе действуют меры:



-при возвращении из-за пределов РФ необходимо сообщить об этом по телефонам горячей линии



- при возвращении из-за пределов РФ необходимо проведение тестов ПЦР в течение 3-х календарных дней со дня прибытия на территорию нашей страны



- иностранные граждане, привлекаемые к трудовой деятельности, обязаны предоставить отрицательный результат ПЦР-теста, сданного не ранее чем за 2 календарных дня до прибытия на территорию РФ.



В международном аэропорту Курумоч принимаются все необходимые меры профилактики распространения коронавируса. Ведется бесконтактная термометрия граждан с помощью тепловизоров на входах в здание аэровокзала.



Пассажиров информируют о том, что нежелательно находиться в аэропорту более 2 часов, а также ограничить круг встречающих и провожающих в пассажирском терминале. В аэропорту установлены санитайзеры, нанесена разметка для соцдистанции.



Ежедневно сотрудники служб аэропорта, контактирующие с пассажирами, а также сотрудники магазинов и кафе, расположенных в пассажирском терминале, проходят медицинские осмотры, включая измерение температуры тела. Сотрудники аэропорта обеспечены средствами индивидуальной защиты – масками, перчатками, защитными очками или экранами – и носят их во время работы.



При уборке аэровокзального комплекса применяются разрешенные дезинфицирующие средства; контактные поверхности (стойки регистрации, поручни, дверные ручки, кнопки лифтов и т.п.) дезинфицируются каждые два часа. Обеспечивается регулярная дезинфекция транспорта и спецтехники, задействованных в обслуживании пассажиров (автобусы, самоходные трапы).

Фото: оперштаб СО