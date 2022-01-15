Я нашел ошибку
Главные новости:
В ночь на 19 января православные начнут отмечать один из главных христианских праздников – Крещение Господне.
Крещенские купания: правила безопасного поведения на водных объектах
Если должник не погасит задолженность, иномарка будет реализована, а вырученные средства пойдут в счет оплаты долга за причинение морального вреда. 
У самарца арестовали спорткар в счет неоплаченной задолженности
В Самаре за сутки заболели 120 человек.
15 января в регионе выявлено 318 новых случаев коронавирусной инфекции
При возвращении из-за пределов РФ необходимо сообщить об этом по телефонам горячей линии.
Сегодня в регионе принимаются все необходимые меры профилактики распространения коронавируса
В Большеглушицком районе водитель пострадал от своего автомобиля, когда в него врезалась иномарка
В Большеглушицком районе водитель пострадал от своего автомобиля, когда в него врезалась иномарка
В Самаре пострадали две пассажирки иномарок
В Самаре пострадали две пассажирки иномарок
Житель Самарской области залез в открытое окно и похитил фототехнику
Житель Самарской области залез в открытое окно и похитил фототехнику
В России потратили 1,58 миллиарда долларов на мобильные приложения в 2021 году
В России потратили 1,58 миллиарда долларов на мобильные приложения в 2021 году
Наверх
Самара  -9 °C, Тольятти  -12 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 75.77
1.2
EUR 86.89
1.43
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
17 января в Самарской области стартует ежегодная акция «Студенческий десант»
С сегодняшнего дня и все выходные в регионе пройдут широкомасштабные рейды ГИБДД 
В Самаре состоится лекторий "Герои и антигерои "Нового Голливуда”"
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные

Сегодня в регионе принимаются все необходимые меры профилактики распространения коронавируса

15 января 2022 15:25
124
При возвращении из-за пределов РФ необходимо сообщить об этом по телефонам горячей линии.

Сегодня в регионе действуют меры:

-при возвращении из-за пределов РФ необходимо сообщить об этом по телефонам горячей линии

- при возвращении из-за пределов РФ необходимо проведение тестов ПЦР в течение 3-х календарных дней со дня прибытия на территорию нашей страны

- иностранные граждане, привлекаемые к трудовой деятельности, обязаны предоставить отрицательный результат ПЦР-теста, сданного не ранее чем за 2 календарных дня до прибытия на территорию РФ.

В международном аэропорту Курумоч принимаются все необходимые меры профилактики распространения коронавируса. Ведется бесконтактная термометрия граждан с помощью тепловизоров на входах в здание аэровокзала.

Пассажиров информируют о том, что нежелательно находиться в аэропорту более 2 часов, а также ограничить круг встречающих и провожающих в пассажирском терминале. В аэропорту установлены санитайзеры, нанесена разметка для соцдистанции.

Ежедневно сотрудники служб аэропорта, контактирующие с пассажирами, а также сотрудники магазинов и кафе, расположенных в пассажирском терминале, проходят медицинские осмотры, включая измерение температуры тела. Сотрудники аэропорта обеспечены средствами индивидуальной защиты – масками, перчатками, защитными очками или экранами – и носят их во время работы.

При уборке аэровокзального комплекса применяются разрешенные дезинфицирующие средства; контактные поверхности (стойки регистрации, поручни, дверные ручки, кнопки лифтов и т.п.) дезинфицируются каждые два часа. Обеспечивается регулярная дезинфекция транспорта и спецтехники, задействованных в обслуживании пассажиров (автобусы, самоходные трапы).

 

Фото:    оперштаб СО

Теги: Коронавирус

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Гинцбург посоветовал лицам старше 65 лет ревакцинироваться «Спутником V»
15 января 2022, 10:25
Гинцбург посоветовал лицам старше 65 лет ревакцинироваться «Спутником V»
Вакцина «Спутник V», судя по всему, эффективнее других препаратов работает против омикрон-штамма. Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
246
Министр подчеркнул, что эта терапия в случае возникновения осложнений сократит возможность выбора для лечащего врача.
14 января 2022, 20:53
Мурашко: опасно заниматься самолечением антибиотиками при коронавирусе
Министр подчеркнул, что эта терапия в случае возникновения осложнений сократит возможность выбора для лечащего врача. Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
519
Самарцев, сделавших прививку от COVID-19 полгода и более назад, врачи приглашают на повторную вакцинацию
14 января 2022, 13:12
Самарцев, сделавших прививку от COVID-19 полгода и более назад, врачи приглашают на повторную вакцинацию
 Записаться на прививку можно дистанционно — на портале Госуслуг или по номеру 122. Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
575
В центре внимания
Дмитрий Азаров передал в музей cамарского военно-исторического музея ЦВО новый экспонат
15 января 2022  11:54
Дмитрий Азаров передал в музей cамарского военно-исторического музея ЦВО новый экспонат
256
Еще 246 жителей Самарской области заболели коронавирусом
14 января 2022  13:19
Еще 246 жителей Самарской области заболели коронавирусом
522
В Самарской области 14 января под влиянием атлантического циклона​ ожидается​ усиление ветра, снегопады, метели
14 января 2022  10:30
В Самарской области 14 января под влиянием атлантического циклона​ ожидается​ усиление ветра, снегопады, метели
833
В интеллектуальных соревнованиях на знание истории родного края приняли участие команды из всех 37 муниципальных образований области.
13 января 2022  21:56
Дмитрий Азаров поздравил победителей квиза, посвященного Дню Самарской губернии
621
Самарская область перевыполнила план по вводу жилья
13 января 2022  13:09
Самарская область перевыполнила план по вводу жилья
679
Весь список