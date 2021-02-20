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Сегодня ожидается регистрация третьей вакцины от covid-19

20 февраля 2021 09:38
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Сегодня ожидается регистрация третьей вакцины от covid-19

По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, первый выпуск препарата намечен на конец марта. Вакцина "КовиВак" – цельновирионная. В таких используются либо искусственно ослабленные вирусы, неспособные вызвать заболевание, либо уже инактивированные.

Минздрав в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи – "Спутник V". Её важные преимущества – безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий. Позже была зарегистрирована разработка центра "Вектор" "ЭпиВакКорона". Она характеризуется отсутствием реактогенности и высочайшей безопасностью.

Как заверили в Роспотребнадзоре, обе эти вакцины эффективны против «британского» штамма коронавируса, передает Радио Маяк.

Фото: Pixabay.com

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