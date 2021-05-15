Самарцы в «Ночь музеев» могут воспользоваться услугами мобильного прививочного пункта

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15 мая участники ежегодной всероссийской акции «Ночь музеев» могут воспользоваться услугами мобильного прививочного пункта.

В этот день с 10.00 до 00.00 возле здания департамента культуры и молодежной политики Самары по адресу ул. Куйбышева, 129 любой житель области старше 18 лет имеет возможность пройти вакцинацию.

Перед вакцинацией жителей проконсультирует врач-терапевт, измерит температуру, сатурацию, артериальное давление, произведет осмотр и примет решение о проведении вакцинации. Если нет противопоказаний, то сделает прививку первым компонентом вакцины. После — предоставит памятку и назначит дату повторной вакцинации.

При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность.

Будьте здоровы!