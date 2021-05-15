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Самарцы в «Ночь музеев» могут воспользоваться услугами мобильного прививочного пункта

15 мая 2021 12:18
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Самарцы в Ночь музеев могут воспользоваться услугами мобильного прививочного пункта

15 мая участники ежегодной всероссийской акции «Ночь музеев» могут воспользоваться услугами мобильного прививочного пункта. 
В этот день с 10.00 до 00.00 возле здания департамента культуры и молодежной политики Самары по адресу ул. Куйбышева, 129 любой житель области старше 18 лет имеет возможность пройти вакцинацию.
Перед вакцинацией жителей проконсультирует врач-терапевт, измерит температуру, сатурацию, артериальное давление, произведет осмотр и примет решение о проведении вакцинации. Если нет противопоказаний, то сделает прививку первым компонентом вакцины. После — предоставит памятку и назначит дату повторной вакцинации.
При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность.
Будьте здоровы!

Теги: В центре внимания вакцина коронавирус прививка

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