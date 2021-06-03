Самарцы смогут привиться в мобильном пункте возле ТЦ «METRO»

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В пятницу, 4 июня, возле торгового центра «METRO» в Самаре по адресу: улица Уральская, 225 с 14.00 до 20.00 будет работать мобильный пункт вакцинации от новой коронавирусной инфекции.

Пройти вакцинацию от COVID-19 может любой житель области старше 18 лет, не имеющий медицинских противопоказаний. При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность.

Перед вакцинацией жителей проконсультирует врач-терапевт, измерит температуру, сатурацию, артериальное давление, произведет осмотр и примет решение о проведении вакцинации. Если нет противопоказаний, то сделает прививку первым компонентом вакцины. После — предоставит памятку и назначит дату повторной вакцинации.

Прививка от COVID-19 позволяет сформировать иммунитет в отношении новой коронавирусной инфекции.

Также продолжают работать мобильные прививочные пункты возле торговых центров «Мега» (парковка у центрального входа), «Космопорт» (парковка у входа в магазин «Спортмастер»), «Амбар» (парковка возле второго входа, напротив отдела ВЕFREE) в Самаре в пятницу с 14.00 до 19.00, в субботу и воскресенье с 11.00 до 18.00.

Ежедневно в торговом центре «Аврора» с 11.00 до 18.00 работает стационарный прививочный пункт (3 корпус, 1 этаж, кабинет напротив магазина Fix Price). В Тольятти прививочные кабинеты работают в торговых центрах «Русь на Волге» и «Парк Хаус».

Работают круглосуточные прививочные кабинеты в Самаре на базе городской больницы №4 по адресу улица Мичурина, 125, тел. 8(846)3124890 и в Тольятти на базе Ставропольской ЦРБ по адресу Автозаводское шоссе, 5, тел. 8(8482)790451.

Дополнительные пункты, которые проводят вакцинацию жителей в вечернее и ночное время:

— в Отрадном на базе приемного отделения городской больницы по адресу: улица Ленина, 61, тел. 88466122348,

— в Безенчуке на базе приемного отделения ЦРБ по адресу: улица Мамистова, 52, тел. 88467624149,

— в Чапаевске на базе приёмного покоя ЦГБ по адресу: улица, Ленина 104, тел. 88463930447,

— в Камышлинском районе на базе приемного отделения ЦРБ по адресу: с. Камышла, улица Победы, 68, тел. 88466433741.

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