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Самарцы и гости города смогут сделать прививку от COVID-19 в мобильном пункте на набережной

5 июня 2021 11:26
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Самарцы и гости города смогут сделать прививку от COVID-19 в мобильном пункте на набережной

Сегодня, 5 июня до 16.00 на 2-ой очереди набережной реки Волги (у бассейна ЦСКА)  будет работать мобильный пункт вакцинации от новой коронавирусной  инфекции.

Пройти вакцинацию от COVID-19  может любой житель области старше 18 лет, не имеющий медицинских противопоказаний. При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность.

Перед вакцинацией жителей проконсультирует врач-терапевт, измерит температуру, сатурацию, артериальное давление, произведет осмотр и примет решение о проведении вакцинации. Если нет противопоказаний, то сделает прививку первым компонентом вакцины. После — предоставит памятку и назначит дату повторной вакцинации.

Прививка от COVID-19 позволяет сформировать иммунитет в отношении новой коронавирусной инфекции.

Теги: В центре внимания вакцинация прививка

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