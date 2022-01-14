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Самарцев, сделавших прививку от COVID-19 полгода и более назад, врачи приглашают на повторную вакцинацию

14 января 2022 13:12
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Самарцев, сделавших прививку от COVID-19 полгода и более назад, врачи приглашают на повторную вакцинацию

Жителей, сделавших прививку от COVID-19 полгода и более назад, врачи приглашают на повторную вакцинацию. Вакцинацию жители и гости Самары могут сделать не только в лечебных учреждениях города и области, но и в пунктах, которые расположены в торговых центрах.

В Самарской области продолжается работа всех пунктов вакцинации, в том числе и круглосуточных, где можно сделать прививку от новой коронавирусной инфекции, гриппа, а также пройти повторную вакцинацию от COVID-19.

 Записаться на прививку можно дистанционно — на портале Госуслуг или по номеру 122.

Теги: Вакцинация Коронавирус

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