Самарцев, сделавших прививку от COVID-19 полгода и более назад, врачи приглашают на повторную вакцинацию

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Жителей, сделавших прививку от COVID-19 полгода и более назад, врачи приглашают на повторную вакцинацию. Вакцинацию жители и гости Самары могут сделать не только в лечебных учреждениях города и области, но и в пунктах, которые расположены в торговых центрах.



В Самарской области продолжается работа всех пунктов вакцинации, в том числе и круглосуточных, где можно сделать прививку от новой коронавирусной инфекции, гриппа, а также пройти повторную вакцинацию от COVID-19.



Записаться на прививку можно дистанционно — на портале Госуслуг или по номеру 122.