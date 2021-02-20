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Самарцев призвали не отказываться от масок после первой дозы вакцины

20 февраля 2021 14:00
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Самарцев призвали не отказываться от масок после первой дозы вакцины

Пренебрежение соблюдением социальной дистанции и ношением средств индивидуальной защиты после первой дозы двухфазной вакцины от коронавирусной инфекции влечет риски заболевания COVID-19, об этом в пятницу, 19 февраля, сообщил главный врач московской больницы в Коммунарке Денис Проценко в программе «Вести» на канале «Россия 1».
«Если говорить про двухкомпонентную вакцину, мы прекрасно понимаем, я имею в виду, медики, что после первой инъекции иммунитет очень быстро не образуется, и, наверно, психологически, вот, этот период - от первой инъекции до второй - он является наиболее сложным. Отказ использования СИЗ, а также соблюдения социальной дистанции в этот период приводят к инфицированию», - сказал Проценко.
Специалист также подтвердил, что после первой прививки зафиксированы случаи заболевания COVID-19, течение болезни такое же, как и у пациентов, которые не прошли вакцинацию, сообщает ГТРК Самара.
«Всех сотрудников нашего стационара раз в месяц мониторируем, конечно, на уровень иммуноглобулина G и иммуноглобулина М. У меня в декабре уровень иммуноглобулинов снизился ниже диагностических, и я на Новый год сделал себе такой подарок - 31 декабря я сделал прививку", - добавил Проценко.

Напомним, в Самарской области, согласно официальным суточным данным на 19 февраля, клетки вируса обнаружили еще у 292 человек. 

Фото pixabay.com

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