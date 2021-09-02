Я нашел ошибку
Главные новости:
Новый детсад в Волжском районе откроют на две недели раньше.
Дмитрий Азаров о детском саде в Стройкерамике: «Безопасность, комфорт, уют и замечательные воспитатели»
Песков напомнил, что Путин сам назвал онлайн-урок диалогом.
Песков не считает наглостью слова ребенка, поправившего Путина на онлайн-уроке
Сейчас строятся второй корпус школы на 850 мест и дошкольное отделение на 75. Они откроются в следующем году.
1 сентября свои двери открыла новая школа на 5 просеке 
За сутки 22 человека в Самарской области умерли от коронавируса
За сутки 22 человека в Самарской области умерли от коронавируса
Самарцам напоминают: маломобильные и пожилые люди могут пройти вакцинацию от COVID-19 на дом
Самарцам напоминают: маломобильные и пожилые люди могут пройти вакцинацию от COVID-19 на дому
Самарец шел на красный свет и попал под машину
Самарец шел на красный свет и попал под машину
Тольяттинец нашел ключи и решил уехать на чужом автомобиле
Тольяттинец нашел ключи и решил уехать на чужом автомобиле
У черного копателя в Самаре отобрали орудие преступления
У черного копателя в Самаре отобрали орудие преступления
Наверх
Самара  +24 °C, Тольятти  +22 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 73.19
-0.09
EUR 86.39
-0.28
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
На самарской набережной состоится кинопоказ «Тишина»
В открытом бесплатном кинотеатре на набережной у «Ладьи» начнётся кинопоказ «Тишина»
В Самаре состоится концертное шоу победителей Российской студенческой весны
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Сентябрь 2021
ПнВтСрЧтПтСбВс
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные

Самарцам напоминают: маломобильные и пожилые люди могут пройти вакцинацию от COVID-19 на дому

2 сентября 2021 13:45
115
Самарцам напоминают: маломобильные и пожилые люди могут пройти вакцинацию от COVID-19 на дом

В Чапаевске сделать прививку от новой коронавирусной инфекции можно на базе поликлинических отделений, где работают 4 прививочных пункта, в круглосуточном пункте вакцинации в приемном отделении Чапаевской центральной городской больницы, в мобильном медицинском комплексе, который передвигается по городу по графику. 

«Основной упор мы стараемся делать на вакцинации пожилых людей, жителей в возрасте старше 60 лет, потому что эта группа населения наиболее уязвима как для самой новой коронавирусной инфекции, так и для осложнений от COVID-19, - подчеркнул главный врач Чапаевской центральной городской больницы Николай Юрицин. - Соответственно, наша первоочередная задача – сделать максимально безопасной жизнь наших пожилых граждан. Для этого Чапаевская центральная городская больница принимает все возможные меры. На прививку граждан приглашает участковая служба, наши специалисты обзванивают пациентов старше 60 лет, приглашая их сделать прививки, мы активно выходим на дом для вакцинации лиц этой группы. Люди старше 60 лет могут и сами обратиться по телефону в регистратуру больницы и записаться на вакцинацию на дому. Бригада выедет к ним и сделает прививку».

Записаться на прививку можно дистанционно — на портале Госуслуг или по телефону поликлиники по месту прикрепления полиса ОМС.

Заявку на выезд мобильной прививочной бригады на дом могут оставить маломобильные и пожилые жители Самарской области, обратившись по телефону поликлиники.

Теги: В центре внимания вакцинация вакцинация на дому пенсионеры

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В Самаре на базе поликлиники №14 работает круглосуточный пункт вакцинации
31 августа 2021, 12:19
В Самаре на базе поликлиники №14 работает круглосуточный пункт вакцинации
Опыт работы круглосуточных пунктов вакцинации, которые уже действуют в нашей области, подтверждает, что эта услуга востребована жителями.  Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
578
Более 960 тысяч пенсионеров Самарской области получат разовые выплаты по 10 тысяч рублей в сентябре
25 августа 2021, 13:22
Более 960 тысяч пенсионеров Самарской области получат разовые выплаты по 10 тысяч рублей в сентябре
Подавать заявление и собирать документы на единовременную выплату не требуется. Экономика
2574
169 пунктов вакцинации Самарской области можно найти на карте 2ГИС
23 августа 2021, 13:00
169 пунктов вакцинации Самарской области можно найти на карте 2ГИС
    Найти медицинские кабинеты можно в подборке «Где поставить вакцину от коронавируса». Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
1106
В центре внимания
За сутки 22 человека в Самарской области умерли от коронавируса
2 сентября 2021  13:57
За сутки 22 человека в Самарской области умерли от коронавируса
98
Самарцам напоминают: маломобильные и пожилые люди могут пройти вакцинацию от COVID-19 на дом
2 сентября 2021  13:45
Самарцам напоминают: маломобильные и пожилые люди могут пройти вакцинацию от COVID-19 на дому
108
УПЧ проведет прием для жителей Чапаевска и Кошкинского района Самарской области
2 сентября 2021  13:14
УПЧ проведет прием для жителей Чапаевска и Кошкинского района Самарской области
122
Сегодня состоится открытие трансмедийной студии ГТРК «Самара»
2 сентября 2021  11:54
Сегодня состоится открытие трансмедийной студии ГТРК «Самара»
152
С заботой о юных жителях региона: Дмитрий Азаров оценил возможности детской поликлиники в Мехзаводе
2 сентября 2021  11:47
С заботой о юных жителях региона: Дмитрий Азаров оценил возможности детской поликлиники в Мехзаводе
172
Весь список