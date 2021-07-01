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Самарский политех временно закроют для сотрудников, не привитых от COVID-19

1 июля 2021 11:44
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Самарский политех временно закроют для сотрудников, не привитых от COVID-19

В Самарском государственном техническом университете временно приостановят допуск в помещения вуза для сотрудников, которые не прошли вакцинацию от коронавируса.

Исключение сделают только для работников, у которых есть противопоказания, а также для тех, кто в последние полгода переболел COVID-19. Соответствующий приказ издал ректор СамГТУ Дмитрий Быков. Копия документа имеется в распоряжении “СитиТрафика”.

Согласно приказу главы вуза, к 25 августа 2021 года должен быть сформирован список сотрудников Политеха, не привитых от коронавируса. До этого числа в университете будет проводиться вакцинация от COVID-19. 

До 5 июля этого года в СамГТУ будут составлены списки работников, которые привились от коронавируса либо планируют сделать это, пишет СитиТрафик.

Теги: COVID-19 коронавирус политех прививка

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