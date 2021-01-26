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Самарские медики не останутся без поддержки в борьбе с COVID-19

26 января 2021 12:47
119
Самарские медики не останутся без поддержки в борьбе с COVID-19

Более семи миллионов рублей было собрано по программе Русфонд.Коронавирус для медицинских учреждений Самарской области с начала пандемии COVID-19 в России. На эти деньги были закуплены  средства индивидуальной защиты для врачей и оборудование для семи больниц региона.

Только с начала 2021 года уже удалось собрать более полумиллиона рублей для Тольяттинской городской детской больницы №1 и Самарской областной клинической больницы им. В.Д. Седавина. Эти медицинские учреждения сейчас ждут поставки необходимых им расходных материалов и оборудования.

Благотворительный фонд «Русфонд» начал сбор в пользу российских врачей и клиник в начале апреля 2020 года, когда стали очевидны масштабы распространения коронавирусной инфекции и счет заболевших шел на тысячи ежедневно. В региональных больницах резко увеличилась потребность в дополнительном оборудовании, в расходных материалах для лечения пациентов и средствах индивидуальной защиты для врачей, которые оказались на переднем крае борьбы с опасной инфекций.

Столкнувшись с непростой ситуацией, медицинские учреждения обратились за поддержкой в Русфонд, с которым их связывало многолетнее сотрудничество в оказании высокотехнологичной медицинской помощи пациентам с тяжелыми диагнозами. Благотворительная организация откликнулась на призыв медиков и развернула программу поддержки клиник для приобретения необходимых им материалов и оборудования. К этой благородной миссии присоединились как коммерческие организации, так и частные благотворители.

Сейчас программа «Русфонд.Коронавирус» действует в 31 российском регионе. На конец января для медицинских учреждений по всей России собрано более 100 миллионов рублей.

К сожалению, распространение коронавирусной инфекции продолжается, и просьбы о помощи от больниц продолжают поступать. В Самарской области, как и во многих других регионах, эпидемия не идет на спад, а значит, медики по-прежнему нуждаются в поддержке. Сейчас сбор ведется в пользу Самарской областной детской инфекционной больницы. На базе стационара клиники развернуто 120 коек для лечения детей и взрослых с диагнозом COVID-19. Медикам нужно пополнить запас дезинфицирующих средств.

Самарское бюро Русфонда делает все возможное, чтобы необходимые материалы, оборудование и средства индивидуальной защиты поступали в региональные клиники вовремя и в полном объеме. Но для этого важна помощь всех неравнодушных людей. Присоединиться к проекту Русфонд.Коронавирус может каждый. Как это сделать, узнайте на сайте проекта https://rusfond.ru/donation/166


 

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