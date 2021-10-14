Самарские фитнес-клубы обязаны возвращать деньги клиентам за неиспользованные услуги

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Самарские фитнес-клубы обязаны возвращать деньги клиентам, если те не смогли воспользоваться услугами. В Управлении Роспотребнадзора по Самарской области разъяснили, права и обязанности фитнес-индустрии в период пандемии COVID-19, сообщает Обозрение.

По информации Роспотребнадзора, фитнес-клубы в таких обстоятельствах вправе отказать клиентам в оказании услуг, поскольку распространение коронавирусной инфекции и связанные с ней ограничительные меры являются «обстоятельствами непреодолимой силы». При этом «потребитель вправе потребовать переноса сроков действия абонемента или отказаться от исполнения договора на оказание услуг», — рассказывают в ведомстве.

В Роспотребнадзоре признают наличие обращений граждан с жалобами на отказ фитнес-клубов возвратить денежные средства за неоказанные спортивные услуги.

«В 2020 году поступило 7608 обращений по защите прав потребителей, из которых 24 касались работы фитнес-клубов. За истекший период 2021 года поступило 16 обращении.

Потребители указывали на то, что не могли воспользоваться оплаченными услугами по причине введения ограничительных мер из-за опасности распространения новой коронавирусной инфекции», — рассказали в Роспотребнадзоре.

В 2020 году фитнес-клубы из-за пандемии, не могли работать вплоть до июля. До последнего времени они это делали в усеченном формате – нужно было выполнять ряд требований, связанных с дезинфекцией и социальной дистанцией, а также можно было работать лишь на 50% от пропускной способности.

Это порождало ситуации, когда клиент не мог получить уже оплаченную услугу. Теперь же таких случаев станет больше – в регионе планируется ввести в фитнес-клубах пропускной режим – только по QR-коду, подтверждающему, что посетитель переболел коронавирусом или привился.

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