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Самарская область вышла на плато по заболеваемости коронавирусом
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Самарская область вышла на плато по заболеваемости коронавирусом

2 декабря 2021 21:29
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При этом Самарская область наращивает тестирование на инфекцию, в том числе в регионе ввели экспресс-тесты на коронавирус.

Заболеваемость коронавирусом значительно снизилась в Самарской области, регион вышел на плато. Об этом ТАСС сообщил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

"На мой взгляд, можно [говорить о выходе на плато], потому что мы получили значительно снижение [заболеваемости] - показатели [по коронавирусу] превышали 1,5 тыс. регистрируемых в день, сейчас - на уровне 900. И сейчас ситуация держится уже несколько недель, есть хорошие предпосылки к утверждению того, что мы вышли на плато", - сказал Азаров, отвечая на вопрос о выходе региона на плато по заболеваемости COVID-19.

Среди таких предпосылок глава региона указал прогностические показатели, к которым относятся регистрируемое количество заболевших острыми респираторными заболеваниями (ОРВИ) и пневмонией. По ним регион идет на снижение пять недель, отметил Азаров. При этом Самарская область наращивает тестирование на инфекцию, в том числе в регионе ввели экспресс-тесты на коронавирус.

Что касается вакцинации от коронавируса, то уровень привитого населения Самарской области превышает примерно на 6% среднероссийские показатели. "Конечно, мы бы хотели <…> до Нового года этого 80%-го уровня достичь. Предпосылки есть, у нас сейчас около 1,6 млн [привитых жителей], расчетный показатель - 2,9 млн", - сообщил губернатор Самарской области.

 

Фото:   pixabay

Теги: Дмитрий Азаров Коронавирус

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