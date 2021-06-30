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Самарская область вводит паспорта коллективного иммунитета для работодателей

30 июня 2021 11:12
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Самарская область вводит паспорта коллективного иммунитета для работодателей

Такое решение принято вечером 29 июня по итогам регионального оперативного штаба под председательством губернатора Самарской области Дмитрия Азарова.

Паспорта коллективного иммунитета получат те учреждения, в которых 60 и более процентов сотрудников прошли вакцинацию от COVID-19, либо переболели им после 1 января 2021 или имеют медицинские противопоказания к вакцинации, пишет Обозрение.

В сообщении правительства уточняется, что речь идет, в первую очередь, о гостиничном, ресторанном бизнесе, учреждениях культуры и спорта, но перечень сфер для тестирования этой системы в настоящий момент уточняется. Первые выводы по ее итогам будут приняты на следующем заседании штаба через неделю. Предполагается, что для организаций, которые получат данный паспорт коллективного иммунитета, ограничительные меры вводиться не будут.

Кроме того, на оперштабе обсуждался опыт других регионов, в которых введена практика использования QR-кодов для посещения заведений общественного питания, развлекательных, концертных, спортивных мероприятий.

Сертификат с QR-кодом подтверждает наличие у человека прививки от COVID-19 или антител, выработанных в результате перенесенного заболевания в течение последних 6 месяцев.

Возможность получить QR-коды обеспечивает портал Госуслуг и приложение «Госуслуги СТОП Коронавирус». Как следует из сообщения областного правительства, в настоящее время проходит настройка интеграции всех необходимых для запуска системы программ.

Теги: QR-код вакцинация коллективный иммунитет

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