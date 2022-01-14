Самарская область готовится к новому витку заболеваемости коронавирусом

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В Самарской области ведется активная работа по обеспечению готовности медучреждений, промышленности, производящей лекарства и средства индивидуальной защиты, к новому витку пандемии. Поручение регионам подготовиться к оказанию медицинской помощи в условиях распространения омикрон-штамма новой коронавирусной инфекции дал Президент России Владимир Путин. Штамм «омикрон» на территории Самарской области на данный момент не выявлен, но система здравоохранения уже мобилизована.

Так, по итогам 2021 года регион на 8 месте в стране по исполнению плана вакцинации от COVID-19. Сейчас привиты более 1 млн 647 тысячи жителей. Все вакцины — и от гриппа, и от коронавируса — имеются в регионе в достаточном количестве. В настоящее время в медучреждениях Самарской области в свободном доступе для жителей есть более 380 тысяч доз вакцины от коронавируса, более 800 тысяч - от гриппа. К концу января ожидается поставка детской вакцины от новой коронавирусной инфекции.

По поручению Дмитрия Азарова работа по охвату населения вакцинацией в Самарской области усилена. «Нам в равной степени нужно сейчас вновь концентрировать свои усилия по проведению вакцинации, темпы которой за выходные дни упали. Надо вновь возвращаться к тому, чтобы этому вопросу уделять первостепенное внимание, также это касается тех граждан, которых необходимо ревакцинировать», — подчеркнул глава региона.

Во многих странах, отмечают специалисты, сегодня наблюдается взрывной рост заболеваемости новым штаммом коронавируса «омикрон». Вирус отличает крайне высокая заразность, он распространяется очень быстро.

«Особенность приближающейся новой волны заболеваемости в том, что она будет иметь взрывной характер, - подчеркнула главный внештатный специалист по инфекционным болезням министерства здравоохранения Самарской области Елена Стребкова. - У штамма «омикрон» очень высокая контагиозность: если раньше 1 человек заражал 10 человек, в новую волну 1 человек будет заражать 100 человек. Одномоментно может заболеть большое количество людей. Удар придется на наиболее уязвимые наши группы. Это люди старшего возраста, пациенты с сопутствующими хроническими заболеваниями, не привитые. Наша подготовка к этой волне началась давно. Мы постоянно обновляем алгоритмы ведения больных, применяем новые методики лечения для того, чтобы амбулаторная сеть справилась с этой нагрузкой. Того страха, который был у нас перед началом пандемии, когда нам это было неизвестно, нет. Мы знаем, как диагностировать и лечить».

В настоящее время для оказания медицинской помощи пациентам с новой коронавирусной инфекцией и с подозрением на нее в регионе развернуты более 3500 коек в 30 медучреждениях региона. Свободный коечный фонд составляет более 35 %. В случае ухудшения эпидемиологической ситуации будут развернуты дополнительные койки для пациентов. В резерве более 5000 ранее перепрофилированных коек.

«Мы не раз проходили этот путь. С начала пандемии кардиологическое отделение трижды перепрофилировалось для приема пациентов с COVID-19 и затем возвращалось в штатный режим работы, — рассказал заведующий кардиологическим отделением Самарской областной больницы им. Середавина Алексей Чернышев. — При необходимости мы готовы в любой момент вернуться к работе в формате инфекционного госпиталя».

«В предыдущую волну в медучреждениях было развернуто рекордное число коек за весь период пандемии – 8,5 тысяч, - подчеркнул руководитель управления организации социально значимой и высокотехнологичной медицинской помощи министерства здравоохранения Самарской области, доктор медицинских наук, профессор Илья Сиротко. - Мы эти койки частично вернули в штатный режим работы по другим профилям, но они у нас находятся в резерве и смогут вернуться к оказанию помощи пациентам с COVID-19 в короткие сроки при необходимости. Наши лечебные учреждения имеют трехмесячный запас лекарственных препаратов, проводим дальнейшие закупки и пополняем резервы. Инфекционные госпитали оснащены новым оборудованием, в период пандемии закуплено более 16 000 единиц современной медтехники, в том числе 4 компьютерных томографа, около 2000 кислородных концентраторов, почти 600 аппаратов ИВЛ, свыше 750 мониторов для реанимационных отделений и другое оборудование. Готовим средства индивидуальной защиты, взаимодействуем с поставщиками кислорода. Также работаем с первичным звеном – это готовность поликлиник с их мобильными инфекционными бригадами. Организована служба доставки амбулаторных пациентов инфекционного профиля на проведение компьютерной томографии, ее автопарк составляет более 35 машин.

Самарская область — один из лидеров в ПФО и стране по тестированию на COVID-19. Уровень тестирования у нас практически 450 на 100 тысяч жителей при рекомендации до 400 на 100 тысяч. Это позволяет нам вовремя определить заболевших пациентов. Мы закупаем ИХА-тесты для дополнительного тестирования пациентов и жителей, которые пришли на прием в поликлинику, в стационар, на скорой медицинской помощи. Это позволяет нам дополнительно проводить диагностику заболевания. Медицинские организации готовы, опыт у нас есть. Я бы хотел акцентировать внимание жителей на двух моментах: это необходимость вакцинации и повторной вакцинации, а также противоэпидемический режим: соблюдать дистанцию, мыть руки, ходить в маске, избегать массовых мероприятий».