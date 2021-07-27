«Самара, я привит!»: определены победители акции

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Прошел розыгрыш призов среди вакцинированных горожан, принявших участие в акции «Самара, я привит!». Свое желание получить ценный подарок изъявили более 9 500 горожан.



По итогам акции было разыграно 209 призов. Победителей выбирали по математической формуле, которая привязана к курсу валют ЦБ на текущий день.



Между участниками разыграли телевизор, ноутбук, смартфоны, билеты на футбол, в театры и музеи. Также подарки предоставили и компании экосистемы Сбера: СберЗдоровье и СБЕР ЕАПТЕКА, сообщает оперштаб.