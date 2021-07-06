«Самара, я привит!»: на сайте акции зарегистрировались 1000 горожан

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За первые пять дней со дня старта акции «Самара, я привит!» свое желание принять участие в розыгрыше ценных призов изъявили уже более тысячи горожан.

Напомним, что среди участников акции, которая проводится с 1 по 25 июля, будут разыграны телевизор, ноутбук, смартфоны, билеты на футбол, в театры и музеи. Также подарки предоставили и компании экосистемы Сбера: СберЗдоровье и СБЕР ЕАПТЕКА.

Принять участие в акции могут самарцы от 18 лет и старше, проживающие на территории города и привившиеся в период с 1 по 25 июля вторым компонентом вакцины от коронавирусной инфекции. Зарегистрироваться необходимо на сайте самара-я-привит.рф

26 июля 2021 года рандомным способом по номеру СНИЛС определят победителей. После этого в течение двух дней на электронную почту или посредством СМС придет информация о дате и месте получения приза. Забрать подарок необходимо в течение 7 календарных дней. При себе необходимо иметь паспорт и сертификат профилактической прививки от COVID-19.

На территории города организована работа 53 прививочных пунктов. Они находятся в лечебно-поликлинических учреждениях Самары. Три кабинета функционируют в круглосуточном режиме. Пункты располагаются на базе городской больницы № 4 (ул. Мичурина, 125), больницы № 6 (ул. Советской Армии, 56), больницы № 10 (ул. Медицинская, 4).

Для повышения доступности вакцинации возле крупных торговых центров функционируют мобильные комплексы. Передвижные прививочные пункты работают в пятницу с 14:00 до 19:00, в субботу и воскресенье с 11:00 до 18:00 у ТЦ «Мега» (парковка у центрального входа), у ТЦ «Космопорт» (парковка у входа в магазин «Спортмастер»), у ТЦ «Амбар» (парковка возле второго входа, напротив отдела ВЕFREE).

Помимо этого, в ТЦ «Аврора» (1 этаж, напротив магазина «Fix Price») действует стационарный пункт, в котором любой желающий (старше 18 лет) может пройти вакцинацию против новой коронавирусной инфекции. Время работы с 11.00 до 18.00.

Записаться на прививку можно в личном кабинете на портале Госуслуг или по телефону горячей линии 122. При себе необходимо иметь документ удостоверяющий личность. Напоминаем, что вакцинация проводится добровольно и бесплатно.