С января на Госуслугах будут выдавать паспорт «вакцинированного»

Глава Минздрава Михаил Мурашко сообщил, что с января на сайте Госуслуг можно будет получить паспорт «вакцинированного».
Пока в нем будет отображаться информация о коронавирусе. Позднее добавят и другие прививки.
"Мы планируем, что в январе в личном кабинете на сайте госуслуг будет доступна возможность получения паспорта вакцинированного автоматически в свой личный кабинет", - сообщает Мурашко.
С понедельника в гражданский оборот выпущено более 1 млн доз вакцины, пишет Интерфакс.
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