С января на Госуслугах будут выдавать паспорт «вакцинированного»

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Глава Минздрава Михаил Мурашко сообщил, что с января на сайте Госуслуг можно будет получить паспорт «вакцинированного».

Пока в нем будет отображаться информация о коронавирусе. Позднее добавят и другие прививки.

"Мы планируем, что в январе в личном кабинете на сайте госуслуг будет доступна возможность получения паспорта вакцинированного автоматически в свой личный кабинет", - сообщает Мурашко.