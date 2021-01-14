Росздравнадзор заявил о запрете вакцины Pfizer для всех частных клиник

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Росздравнадзор заявил, что ни одна частная клиника в России не может использовать вакцину Pfizer от COVID-19, передает РБК. Это относится и к клиникам в медицинском кластере Сколково, сообщает «Интерфакс».



Во вторник член комитета Госдумы по охране здоровья Татьяна Соломатина заявила «Эху Москвы», что в израильской клинике Hadassah в Москве можно привиться вакциной Pfizer в частном порядке за деньги.



«Они работают совершенно по другим законам, у них законодательная база отличается. По сути, это иностранная клиника, просто она работает на нашей территории», — говорила Соломатина.



В клинике в ответ на запрос РБК заявили, что относятся к медицинскому кластеру в подмосковном Сколково, в котором, согласно федеральному закону «О международном медицинском кластере», разрешено применять препараты и технологии, не зарегистрированные в России, но зарегистрированные в странах ОЭСР.



«Израильская клиника Hadassah — первый участник медкластера, соответственно, в этой клинике могут применяться незарегистрированные препараты», — сообщили в клинике.



В Hadassah отметили, что сейчас ведут переговоры по поводу регистрации в России вакцины от Pfizer, но пока что о возможности провести вакцинацию и ее сроках говорить рано.



«Ввоз на территорию РФ и применение вакцин для профилактики новой коронавирусной инфекции, не прошедших государственную регистрацию в России, запрещен», — заявили в Росздравнадзоре, добавив, что это правило действует и для организаций международного медицинского кластера.



В Международном медицинском кластере сообщили РБК, что воздержатся от комментариев. РБК направил запрос в фонд Сколково.



Ранее в январе в Pfizer сообщили, что не будут поставлять в Россию свой препарат от COVID-19 по запросам компаний и частных лиц в 2021 году из-за повышенного спроса. Поставки вакцины возможны только на государственном уровне. Сейчас компания отгружает вакцину только по таким соглашениям.



В России зарегистрированы две отечественные вакцины от коронавируса: разработанный Центром им. Гамалеи векторный препарат «Спутник V» и пептидная вакцина «ЭпиВакКорона» от новосибирского вирусологического центра «Вектор». С декабря в стране началась масштабная вакцинация.





Фото: Maja Hitij / Getty Images / РБК